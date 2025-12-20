Echange des savoirs Patisseries portugaises Maison des Associations Sabres

Echange des savoirs Patisseries portugaises

Maison des Associations 176 rue Victor Hugo Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Vous rêvez de savoir préparer les fameux pasteis de nata et découvrir d’autres recettes de gâteau tel que le Pão de Ló, un gâteau traditionnel portugais simple et très moelleux.

Participation pour les ingrédients

Places limitées

Vous rêvez de savoir préparer les fameux pasteis de nata et découvrir d’autres recettes de gâteau tel que le Pão de Ló, un gâteau traditionnel portugais simple et très moelleux.

Apportez votre tablier pour un moment convivial avec Lola.

Participation pour les ingrédients

Places limitées Infos et inscription

par tel 06 33 07 33 62 ou par mail sabresacl@orange.fr .

Maison des Associations 176 rue Victor Hugo Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Echange des savoirs Patisseries portugaises

Would you like to learn how to make the famous pasteis de nata and discover other cake recipes such as Pão de Ló, a simple, traditional Portuguese cake with a soft texture?

Participation for ingredients

Limited places

L’événement Echange des savoirs Patisseries portugaises Sabres a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Cœur Haute Lande