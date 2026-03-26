Echange des savoirs Repas de Pâques Maison des Associations Sabres

Echange des savoirs Repas de Pâques

Maison des Associations 176 rue Victor Hugo Sabres Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Delphine vous propose d’apprendre à cuisiner les ris de veau comme un chef et Danièle la pavlova que vous dégusterez en fin de séance en repas partagé tous ensemble. Chacun apporte son tablier et sa bonne humeur.

Participation de 15€ Places limitées Inscription au 06 33 07 33 62

Delphine vous propose d’apprendre à cuisiner les ris de veau comme un chef et Danièle vous initiera à la préparation de la pavlova, dessert aérien à base de meringue que vous dégusterez en fin de séance en repas partagé tous ensemble. Bref de belles idées pour votre prochain repas de Pâques. Chacun apporte son tablier et sa bonne humeur.

Participation de 15€ Places limitées Sur inscription par tel 06 33 07 33 62 ou par mail sabresacl@orange.fr .

Maison des Associations 176 rue Victor Hugo Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Echange des savoirs Repas de Pâques

Delphine will teach you how to cook sweetbreads like a chef, and Danièle will teach you how to make pavlova, which you’ll enjoy at the end of the session as a shared meal. Everyone brings an apron and a good mood.

Participation 15? Places limited Register on 06 33 07 33 62

L’événement Echange des savoirs Repas de Pâques Sabres a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Cœur Haute Lande