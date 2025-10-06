Echange lectures Médiathèque Les Ailes du Temps Morlaix

Echange lectures

Médiathèque Les Ailes du Temps 5 Rue Léon Gambetta Morlaix Finistère

Début : 2026-01-27 17:30:00

fin : 2026-01-27 19:00:00

2026-01-27

Echangez sur les livres des bibliothèques, empruntez les nouveautés en avant première, participez ou simplement écoutez. .

+33 2 98 15 20 66

