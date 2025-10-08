Echange philosophique avec Yan Marchand Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau

Echange philosophique avec Yan Marchand

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-10-08 18:00:00

2025-10-08

Faut-il craindre le regard des autres ?

Ah, les autres… Leurs regards sont pénétrants. Que se disent-ils ? Impossible de le savoir et pourtant, je sens quelque chose… regard méprisant, regard réducteur. Etrange sensation. Sensation de honte. Regard attentif, admiratif, sentiment de fierté. Comme si la façon de me voir dépendait du regard d’autrui. Pourquoi certains regards me font-ils perdre tous mes moyens alors que d’autres me donnent confiance ? Pour répondre à ces questions, donnons-nous une heure de philosophie, les yeux dans les yeux. .

