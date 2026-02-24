Echange sur la place des enfants au seins des habitats participatifs A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 14:30 – 16:30

Gratuit : oui inscription conseillée Tout public

Rencontre mensuelle de l’habitat participatif ***Parmi les motivations premières de familles à s’engager dans un projet d’habitat participatif, c’est souvent l’opportunité d’offrir à ses enfants un cadre de vie qui fait sens. L’habitat participatif participe à la socialisation et à l’autonomisation des enfants. Mais quelle place leurs donne-t-on ? Quelles peuvent être les limites ? Jusqu’où va-t-on dans l’éducation des enfants ? Des collectifs viendront échanger sur le sujet.Une rencontre animée par l’association L’Echo-Habitants

A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr 0240487146



Afficher la carte du lieu A l’Abordage – Le Café des Enfants et trouvez le meilleur itinéraire

