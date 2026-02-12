Echange sur le siècle passé Résidence Jeanne Saulnier Varennes-sur-Allier
Résidence Jeanne Saulnier 4 rue du quatre septembre Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2026-03-19 14:30:00
fin : 2026-03-19 17:00:00
2026-03-19
Venez échanger sur Varennes et ses alentours au siècle passé.
Résidence Jeanne Saulnier 4 rue du quatre septembre Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 33 18 89 residencejeannesaulnier@varennes-sur-allier.fr
English :
Come and talk about Varennes and the surrounding area in the last century.
