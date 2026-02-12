Echange sur le siècle passé Résidence Jeanne Saulnier Varennes-sur-Allier

Echange sur le siècle passé

Résidence Jeanne Saulnier 4 rue du quatre septembre Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 14:30:00

fin : 2026-03-19 17:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Venez échanger sur Varennes et ses alentours au siècle passé.

.

Résidence Jeanne Saulnier 4 rue du quatre septembre Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 33 18 89 residencejeannesaulnier@varennes-sur-allier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and talk about Varennes and the surrounding area in the last century.

L’événement Echange sur le siècle passé Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire