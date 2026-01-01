Échangeons nos savoirs Atelier macramé Espace Boris Vian Montluçon

Échangeons nos savoirs Atelier macramé

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 14:00:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

On papote, on bricole, on transmet ses astuces et on invente ensemble de nouvelles idées.

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We chat, tinker, pass on tips and invent new ideas together.

L’événement Échangeons nos savoirs Atelier macramé Montluçon a été mis à jour le 2026-01-06 par Montluçon Tourisme