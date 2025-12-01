Échangeons nos savoirs Cartes et décorations de Noël Espace Boris Vian Montluçon
Échangeons nos savoirs Cartes et décorations de Noël Espace Boris Vian Montluçon mercredi 17 décembre 2025.
Échangeons nos savoirs Cartes et décorations de Noël
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
On papote, on bricole, on transmet ses astuces et on invente ensemble de nouvelles idées.
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
We chat, tinker, pass on tips and invent new ideas together.
L’événement Échangeons nos savoirs Cartes et décorations de Noël Montluçon a été mis à jour le 2025-12-02 par Montluçon Tourisme