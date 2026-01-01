Échangeons nos savoirs Création laine Fontbouillant Montluçon
Fontbouillant 4 rue du Général Émile Mairal Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 16:30:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Atelier créatif autour du travail de la laine en petit groupe.
Fontbouillant 4 rue du Général Émile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32
English :
Small-group creative wool workshop.
