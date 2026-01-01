Échangeons nos savoirs Création laine Fontbouillant Montluçon

Échangeons nos savoirs Création laine

Fontbouillant 4 rue du Général Émile Mairal Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 16:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Atelier créatif autour du travail de la laine en petit groupe.

English :

Small-group creative wool workshop.

