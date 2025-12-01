Échangeons nos savoirs Tricot crochet Espace Boris Vian Montluçon
Échangeons nos savoirs Tricot crochet
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
On papote, on bricole, on transmet ses astuces et on invente ensemble de nouvelles idées.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
We chat, tinker, pass on tips and invent new ideas together.
