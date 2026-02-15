Échanger autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle des adolescents Dans les locaux de l’espace jeunes Soustons

Échanger autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle des adolescents

Dans les locaux de l'espace jeunes Avenue de Labouyrie Soustons

2026-02-23

fin : 2026-02-23

2026-02-23

Une soirée d’échanges pour accompagner vos adolescents dans cette période de transformations et de questionnements.

Au programme

La puberté les changements physiques et émotionnels; les relations amoureuses et les premières fois; la contraception et moyens de protection; le consentement et le respect de soi et des autres et comment en parler avec son ado de manière adaptée et bienveillante.

Cette soirée est animée par une conseillère conjugale et familiale et une sage-femme du Centre de Santé Sexuelle des Landes. .

Centre de Santé Sexuelle des Landes

English : Échanger autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle des adolescents

An evening of discussion to support your teenagers through this period of transformation and questioning.

