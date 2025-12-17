Echanges Autisme ou TND

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Autisme ou TND si vous avez des interrogations ou si vous souhaitez échanger sur vos expériences (parents, ados, enfants).

14h-16h, salle Tiers-Lieu

Sur réservation. Tarifs 1 € 5 €

Mikado Café, Valérie 06 87 96 62 79

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 96 62 79

English : Echanges Autisme ou TND

Autism or PDD: if you have any questions or would like to share your experiences (parents, teenagers, children).

2pm-4pm, Tiers-Lieu room

Reservations required. Price: 1 ? 5 ?

Mikado Café, Valérie 06 87 96 62 79

L'événement Echanges Autisme ou TND Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-12-15