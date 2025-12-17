Echanges Autisme ou TND Saint-Aquilin
Echanges Autisme ou TND Saint-Aquilin samedi 24 janvier 2026.
Echanges Autisme ou TND
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne
Autisme ou TND si vous avez des interrogations ou si vous souhaitez échanger sur vos expériences (parents, ados, enfants).
14h-16h, salle Tiers-Lieu
Sur réservation. Tarifs 1 € 5 €
Mikado Café, Valérie 06 87 96 62 79
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 96 62 79
English : Echanges Autisme ou TND
Autism or PDD: if you have any questions or would like to share your experiences (parents, teenagers, children).
2pm-4pm, Tiers-Lieu room
Reservations required. Price: 1 ? 5 ?
Mikado Café, Valérie 06 87 96 62 79
