Échanges autour de la laine Médiathèque de Morbier Morbier

Médiathèque de Morbier 24 Place Crétet Morbier Jura
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Les usagers de la médiathèque partagent leurs savoir-faire !
Venez échanger, tricoter, discuter autour de la laine à la médiathèque de Morbier.
– Gratuit de 8 à 108 ans .
Médiathèque de Morbier 24 Place Crétet Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 01 75 mediatheque@arcade-cchj.fr
