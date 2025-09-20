Échanges autour de l’exposition de la grotte de Bruniquel par l’association de spéléologie de la Mangrove Châteaux de Bruniquel Bruniquel

Gratuit. Sans réservation. Nombre de places limité. Arriver à l’heure de début de la présentation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

️ Présentation et échanges autour de l’exposition « La Grotte de Bruniquel »

À l’étage du Château Vieux

L’association de spéléologie La Mangrove vous invite à découvrir l’exposition consacrée à la grotte de Bruniquel, l’un des sites préhistoriques les plus remarquables d’Europe.

Au programme :

– Présentation commentée de l’exposition,

– Échanges avec les membres de l’association autour des découvertes et des enjeux de conservation du site.

Une plongée fascinante dans les profondeurs de notre histoire.

Châteaux de Bruniquel Rue du château, 82800 Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 27 67 http://www.bruniquel.fr Les châteaux de Bruniquel, situés dans l’un des plus beaux villages de France, sont un livre ouvert sur l’histoire.

En effet, chaque siècle a laissé sa trace : la superposition des interventions constitue le charme essentiel de cette construction, magnifiquement située pour surveiller les vallées de l’Aveyron et de la Vère. Ces châteaux servirent de cadre pour le tournage du film inoubliable de Robert Enrico « Le vieux fusil » avec Philippe Noiret et Romy Schneider, une salle est consacrée à l’exposition de photos prises pendant le tournage.

