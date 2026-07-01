Echanges autour du tri, de la prévention des déchets et du compostage, marché de Tourc’h, Tourch
vendredi 7 août 2026 · marché de Tourc'h · Tourch
Informations pratiques
Echanges autour du tri, de la prévention des déchets et du compostage Vendredi 7 août, 17h00 marché de Tourc’h Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T17:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T17:00:00+02:00 – 2026-08-07T19:00:00+02:00
Également présentation :
-de différents contenants réutilisables
-de l’aide à l’achat/location de protections hygiéniques lavables (couches, protections menstruelles et urinaires)
-du compostage,
-de l’utilisation du compost et du paillage.
Les questions suivantes pourront, par exemple, être abordées :
-Qu’est-ce que je peux jeter dans mon bac jaune ?
-Par quoi puis-je remplacer les objets de mon quotidien pour produire moins de déchets ?
-Comment puis-je avoir droit à l’aide pour l’achats de culottes menstruelles ?
-Qui loue des couches lavables ?
-Comment faire du compost et où l’utiliser ?
-Qu’est-ce que le paillage ?
www.cca.bzh/vivre-ici/dechets/
www.symettre.bzh/agir-responsable/reussir-son-compostage/
www.zerodechet-france.com/liste-des-articles-du-blog-objectif-zero-dechet/
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L’animateur prévention déchets de CCA sera présent sur le marché afin de répondre à vos questions sur le tri et la prévention des déchets. N’hésitez pas à venir échanger avec lui ! Prévention des déchets CCA
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