Echanges autour du tri, de la prévention des déchets et du compostage, Marché d’Elliant, Elliant
dimanche 23 août 2026 · Marché d'Elliant · Elliant
Informations pratiques
Echanges autour du tri, de la prévention des déchets et du compostage Dimanche 23 août, 09h00 Marché d’Elliant Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T09:00:00+02:00 – 2026-08-23T13:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T09:00:00+02:00 – 2026-08-23T13:00:00+02:00
Également présentation :
-de différents contenants réutilisables
-de l’aide à l’achat/location de protections hygiéniques lavables (couches, protections menstruelles et urinaires)
-du compostage,
-de l’utilisation du compost et du paillage.
Les questions suivantes pourront, par exemple, être abordées :
-Qu’est-ce que je peux jeter dans mon bac jaune ?
-Par quoi puis-je remplacer les objets de mon quotidien pour produire moins de déchets ?
-Comment puis-je avoir droit à l’aide pour l’achats de culottes menstruelles ?
-Qui loue des couches lavables ?
-Comment faire du compost et où l’utiliser ?
-Qu’est-ce que le paillage ?
www.cca.bzh/vivre-ici/dechets/
www.symettre.bzh/agir-responsable/reussir-son-compostage/
www.zerodechet-france.com/liste-des-articles-du-blog-objectif-zero-dechet/
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L’animateur prévention déchets de CCA sera présent sur le marché afin de répondre à vos questions sur le tri et la prévention des déchets. N’hésitez pas à venir échanger avec lui ! Prévention des déchets CCA
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