Echanges de graines à la grainothèque au Parc des Moulins Troyes
Echanges de graines à la grainothèque au Parc des Moulins Troyes mercredi 18 février 2026.
Echanges de graines à la grainothèque au Parc des Moulins
Parc des Moulins La Maison des Maraîchers Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 16:00:00
fin : 2026-02-18 18:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-03-11 2026-03-25 2026-04-15 2026-05-27 2026-06-17
Débutants comme jardiniers confirmés peuvent y apporter leurs graines (graines de courges non acceptées), repartir avec de nouvelles variétés et échanger savoirs et passions pour faire grandir leurs jardins ensemble.
Entrée libre et gratuite. .
Parc des Moulins La Maison des Maraîchers Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 72 10 06 maisondesmaraichers@ville-troyes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Echanges de graines à la grainothèque au Parc des Moulins Troyes a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne