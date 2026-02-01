Echanges de graines à la grainothèque au Parc des Moulins Troyes

Echanges de graines à la grainothèque au Parc des Moulins

Parc des Moulins La Maison des Maraîchers Troyes Aube

Gratuit

Début : 2026-02-18 16:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

2026-02-18 2026-03-11 2026-03-25 2026-04-15 2026-05-27 2026-06-17

Débutants comme jardiniers confirmés peuvent y apporter leurs graines (graines de courges non acceptées), repartir avec de nouvelles variétés et échanger savoirs et passions pour faire grandir leurs jardins ensemble.



Entrée libre et gratuite. .

Parc des Moulins La Maison des Maraîchers Troyes 10000 Aube Grand Est

