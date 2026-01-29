Echanges et débat Comment pratiquer la montagne en sécurité ? & Droits des Femmes SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Echanges et débat Comment pratiquer la montagne en sécurité ? & Droits des Femmes

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

À 18h30 projection et échanges Comment pratiquer la montagne en sécurité ? avec Marc Brüning, spécialiste prévention montagne de la gendarmerie des Hautes-Pyrénées.

À 21h soirée Journée internationale des droits des femmes, avec échanges, débats, projections et quizz. Gratuit.

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

6:30pm: Screening and discussion of How to enjoy the mountains safely with Marc Brüning, mountain prevention specialist with the Hautes-Pyrénées Gendarmerie.

9pm: International Women’s Rights Day evening, with discussions, debates, screenings and quiz. Free admission.

