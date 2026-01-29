Echanges et débat Comment pratiquer la montagne en sécurité ? & Droits des Femmes SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-07 18:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
À 18h30 projection et échanges Comment pratiquer la montagne en sécurité ? avec Marc Brüning, spécialiste prévention montagne de la gendarmerie des Hautes-Pyrénées.
À 21h soirée Journée internationale des droits des femmes, avec échanges, débats, projections et quizz. Gratuit.
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
English :
6:30pm: Screening and discussion of How to enjoy the mountains safely with Marc Brüning, mountain prevention specialist with the Hautes-Pyrénées Gendarmerie.
9pm: International Women’s Rights Day evening, with discussions, debates, screenings and quiz. Free admission.
