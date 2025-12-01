ÉCHANGES ET DÉMONSTRATION/ESSAI D’AGRO-ÉQUIPEMENT Blajan

ÉCHANGES ET DÉMONSTRATION/ESSAI D’AGRO-ÉQUIPEMENT

JARDIN DES DEUX AMANTS Blajan Haute-Garonne

Début : 2025-12-01 13:30:00

fin : 2025-12-01 17:00:00

2025-12-01

Le Pays Comminges Pyrénées vous invite à venir échanger sur l’amélioration des conditions de travail en maraîchage et des solutions innovantes. Une démonstration d’agro-équipements maraîchage sera organisée et vous pourrez essayer le matériel !

Dans le cadre de l’animation de l’animation de l’ Espace-Test Agricole maraicher et du PAT partenarial, le Pays Comminges Pyrénées organise une démonstration/essai d’équipements maraichers électriques et des échanges avec des structures d’accompagnement avec comme ligne directrice la réduction de la pénibilité et le gain de temps.

Cette rencontre gratuite est ouverte aux maraicher.es installés ou en formation, aux porteurs.ses de projet maraicher, aux encadrants techniques et structures accompagnant le développement du maraichage.

En cas de mauvais temps repli sous les serres ! .

JARDIN DES DEUX AMANTS Blajan 31350 Haute-Garonne Occitanie karine.lagarde@commingespyrenees.fr

English :

Pays Comminges Pyrénées invites you to come and talk about improving working conditions in market gardening and innovative solutions. A demonstration of market gardening agri-equipment will be organized, and you will be able to try out the equipment!

German :

Das Pays Comminges Pyrénées lädt Sie ein, sich über die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Gemüseanbau und über innovative Lösungen auszutauschen. Es wird eine Vorführung von Agrogeräten für den Gemüseanbau organisiert und Sie können die Geräte ausprobieren!

Italiano :

Il Pays Comminges Pyrénées vi invita a parlare del miglioramento delle condizioni di lavoro nell’orticoltura e di soluzioni innovative. Ci sarà una dimostrazione di attrezzature per l’orticoltura e potrete provarle!

Espanol :

El Pays Comminges Pyrénées le invita a venir a hablar de la mejora de las condiciones de trabajo en la horticultura y de soluciones innovadoras. Habrá una demostración de equipos de horticultura y podrá probarlos

