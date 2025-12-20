Échanges et dons de graines Espalion

Échanges et dons de graines

5 rue du docteur Trémolières Espalion Aveyron

Début : Mercredi 2026-01-14

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Venez partager vos trésors du jardin graines, boutures, plants et toutes vos astuces!

Cette échange est l’occasion de rencontrer d’autres passionnés, d’apprendre, de discuter et de repartir avec de nouvelles variétés à semer chez vous ! .

5 rue du docteur Trémolières Espalion 12500 Aveyron Occitanie contact@laubergeespalionne.fr

English :

Come and share your garden treasures: seeds, cuttings, seedlings and all your tips!

