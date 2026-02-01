Echanges et jeux intergénérationnels Morvilliers
Echanges et jeux intergénérationnels Morvilliers samedi 28 février 2026.
Echanges et jeux intergénérationnels
Médiathèque Morvilliers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 17:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Venez partager un moment de convivialité à la médiathèque de Morvilliers ! Passez un moment d’échanges intergénérationnels autour de divers jeux de société.
Attention, il est nécessaire de vous inscrire au préalable. .
Médiathèque Morvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 63 60 48 64
