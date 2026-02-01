Echanges et jeux intergénérationnels Morvilliers

Echanges et jeux intergénérationnels

Médiathèque Morvilliers Aube

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Venez partager un moment de convivialité à la médiathèque de Morvilliers ! Passez un moment d’échanges intergénérationnels autour de divers jeux de société.

Attention, il est nécessaire de vous inscrire au préalable. .

Médiathèque Morvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 63 60 48 64

