Echanges et lectures autour de Empreintes de Isabelle Cachera Les Espelines Vassieux-en-Vercors dimanche 12 avril 2026.
Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12 19:30:00
2026-04-12
Suivi d’un repas partagé pour celles et ceux qui le souhaitent
En présence de l’autrice Isabelle Cachera.
Empreintes est un abécédaire sensoriel, un voyage intime qui rejoint l’universel, à lire comme on feuillette un album, fragile et vibrant.
Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com
English :
Followed by a shared meal for those who wish
In the presence of author Isabelle Cachera.
Empreintes is a sensory alphabet book, an intimate journey that reaches out to the universal, to be read as if leafing through a fragile, vibrant album.
