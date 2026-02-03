Echanges et lectures autour de Empreintes de Isabelle Cachera Les Espelines Vassieux-en-Vercors

Echanges et lectures autour de Empreintes de Isabelle Cachera

Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : 2026-04-12 18:00:00

fin : 2026-04-12 19:30:00

2026-04-12

Suivi d’un repas partagé pour celles et ceux qui le souhaitent

En présence de l’autrice Isabelle Cachera.

Empreintes est un abécédaire sensoriel, un voyage intime qui rejoint l’universel, à lire comme on feuillette un album, fragile et vibrant.

English :

Followed by a shared meal for those who wish

In the presence of author Isabelle Cachera.

Empreintes is a sensory alphabet book, an intimate journey that reaches out to the universal, to be read as if leafing through a fragile, vibrant album.

