Echanges littéraires jeunesse Thiviers

Echanges littéraires jeunesse Thiviers mardi 16 septembre 2025.

Echanges littéraires jeunesse

Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne

Début : 2025-09-16
2025-09-16

Partagez vos coups de cœur (romans, bd, mangas, documentaires etc)
Ouvert aux jeunes de 10 à 13 ans
Durée : 1h
Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 

English : Echanges littéraires jeunesse

Share your favorites (novels, comics, manga, documentaries, etc.)
Open to children aged 10 to 13
Duration: 1 hour

German : Echanges littéraires jeunesse

Teile deine Favoriten (Romane, Comics, Mangas, Dokumentarfilme usw.)
Offen für Jugendliche von 10 bis 13 Jahren
Dauer: 1 Stunde

Italiano :

Condividi i tuoi preferiti (romanzi, fumetti, manga, documentari, ecc.)
Aperto ai giovani dai 10 ai 13 anni
Durata: 1 ora

Espanol : Echanges littéraires jeunesse

Comparte tus favoritos (novelas, cómics, manga, documentales, etc.)
Abierto a jóvenes de 10 a 13 años
Duración: 1 hora

