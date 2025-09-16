Echanges littéraires jeunesse Thiviers
Echanges littéraires jeunesse Thiviers mardi 16 septembre 2025.
Echanges littéraires jeunesse
Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-09-16
Partagez vos coups de cœur (romans, bd, mangas, documentaires etc)
Ouvert aux jeunes de 10 à 13 ans
Durée : 1h
Partagez vos coups de cœur (romans, bd, mangas, documentaires etc)
Ouvert aux jeunes de 10 à 13 ans
Durée : 1h .
Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82
English : Echanges littéraires jeunesse
Share your favorites (novels, comics, manga, documentaries, etc.)
Open to children aged 10 to 13
Duration: 1 hour
German : Echanges littéraires jeunesse
Teile deine Favoriten (Romane, Comics, Mangas, Dokumentarfilme usw.)
Offen für Jugendliche von 10 bis 13 Jahren
Dauer: 1 Stunde
Italiano :
Condividi i tuoi preferiti (romanzi, fumetti, manga, documentari, ecc.)
Aperto ai giovani dai 10 ai 13 anni
Durata: 1 ora
Espanol : Echanges littéraires jeunesse
Comparte tus favoritos (novelas, cómics, manga, documentales, etc.)
Abierto a jóvenes de 10 a 13 años
Duración: 1 hora
L’événement Echanges littéraires jeunesse Thiviers a été mis à jour le 2025-08-10 par Isle-Auvézère