Echanges littéraires Place de la Libération Riscle

Les explorateurs de pages

Coup de cœur, coup de gueule venez partager vos émotions littéraires.

Ce rendez-vous, véritable espace d’expression libre et d’interactions autour de la littérature, a pour objectif de faire vivre le livre entre passionnés, en contribuant à transformer la lecture en un plaisir partagé.

Place de la Libération Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

English :

Page explorers

Come and share your literary emotions.

The aim of this event, a genuine space for free expression and interaction around literature, is to bring books to life among enthusiasts, helping to turn reading into a shared pleasure.

German :

Die Seitenforscher

Coup de c?ur, coup de gueule: Kommen Sie und teilen Sie Ihre literarischen Emotionen.

Dieses Treffen ist ein echter Raum für freie Meinungsäußerung und Interaktionen rund um die Literatur. Es soll das Buch unter leidenschaftlichen Lesern lebendig werden lassen und dazu beitragen, das Lesen in ein gemeinsames Vergnügen zu verwandeln.

Italiano :

Esploratori di pagine

Venite a condividere le vostre emozioni letterarie.

L’obiettivo di questo evento, che offre un forum per la libera espressione e l’interazione intorno alla letteratura, è quello di far vivere i libri agli appassionati, contribuendo a rendere la lettura un piacere condiviso.

Espanol :

Exploradores de páginas

Ven a compartir tus emociones literarias.

El objetivo de este evento, que ofrece un foro para la libre expresión y la interacción en torno a la literatura, es dar vida a los libros entre los aficionados, contribuyendo a hacer de la lectura un placer compartido.

