Echanges littéraires Place de la Libération Riscle samedi 28 février 2026.
Place de la Libération Médiathèque Riscle Gers
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Les explorateurs de pages
Coup de cœur, coup de gueule venez partager vos émotions littéraires.
Ce rendez-vous, véritable espace d’expression libre et d’interactions autour de la littérature, a pour objectif de faire vivre le livre entre passionnés, en contribuant à transformer la lecture en un plaisir partagé.
De 18 à 99 ans.
Place de la Libération Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com
English :
Page explorers
Come and share your literary emotions.
The aim of this event, a genuine space for free expression and interaction around literature, is to bring books to life among enthusiasts, helping to turn reading into a shared pleasure.
Ages 18 to 99.
