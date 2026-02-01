Echanges littéraires Place de la Libération Riscle

Echanges littéraires

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Les explorateurs de pages

Coup de cœur, coup de gueule venez partager vos émotions littéraires.

Ce rendez-vous, véritable espace d’expression libre et d’interactions autour de la littérature, a pour objectif de faire vivre le livre entre passionnés, en contribuant à transformer la lecture en un plaisir partagé.

De 18 à 99 ans.

Place de la Libération Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

English :

Page explorers

Come and share your literary emotions.

The aim of this event, a genuine space for free expression and interaction around literature, is to bring books to life among enthusiasts, helping to turn reading into a shared pleasure.

Ages 18 to 99.

