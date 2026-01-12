Echanges littéraires Quai Rossignol Vic-en-Bigorre

Echanges littéraires

Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Échanges et discussions autour de la rentrée littéraire.

La Médiathèque de Vic-en-Bigorre vous invite à un moment convivial et stimulant autour de l’actualité littéraire.

Cette animation est l’occasion idéale d’échanger librement sur les nouveautés ou les coups de cœur.

Dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous, lecteurs curieux ou passionnés pourront partager leurs impressions et découvrir de nouvelles lectures. Les discussions se nourrissent des regards de chacun, favorisant la rencontre et le dialogue.

Une parenthèse culturelle enrichissante, ouverte à tous, pour le simple plaisir de parler littérature.

Entrée libre et gratuite.

.

Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exchanges and discussions about the new literary season.

The Médiathèque de Vic-en-Bigorre invites you to a friendly and stimulating discussion of current literary events.

This event is an ideal opportunity to discuss new releases and favorite books.

In a warm and accessible atmosphere, curious and passionate readers alike can share their impressions and discover new reading material. Discussions are enriched by everyone’s views, encouraging encounters and dialogue.

An enriching cultural interlude, open to all, for the simple pleasure of talking about literature.

Free admission.

L’événement Echanges littéraires Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65