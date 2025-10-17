Échanges Réduisons nos déchets Salle Polyvalente Léon Boursereau Saint-Avaugourd-des-Landes

Échanges Réduisons nos déchets Salle Polyvalente Léon Boursereau Saint-Avaugourd-des-Landes vendredi 17 octobre 2025.

Échanges Réduisons nos déchets

Salle Polyvalente Léon Boursereau Rue Evariste Febvre Saint-Avaugourd-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

Date(s) :

2025-10-17

.

Salle Polyvalente Léon Boursereau Rue Evariste Febvre Saint-Avaugourd-des-Landes 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Échanges Réduisons nos déchets Saint-Avaugourd-des-Landes a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral