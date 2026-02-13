Echanges techniques : diversifier sa production, Maison de la formation, Le Vigan (30), Le Vigan

Echanges techniques : diversifier sa production Jeudi 5 mars, 14h00 Maison de la formation, Le Vigan (30) Gard

GRATUIT. Pour faciliter l’organisation il est préférable de s’inscrire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T14:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T14:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00

Rendez-vous au Vigan le jeudi 5 mars 2026 dès 14h00 pour cette première demie-journée à la Maison de la formation

Public visé : agriculteurs, agricultrices installé.e.s

Echanges techniques : diversifier sa production, pourquoi, comment à quel prix

OBJECTIFS – Contenu

Selon le contexte de votre exploitation :

Repérer les leviers existants pour

mettre en place de nouvelles productions

Diversifier vos sources de revenus

Valoriser de nouveaux produits

En s’adaptant au climat !

Une deuxième demie-journée sur site sera programmée en juin 2026.

Contacts :

S’inscrire auprès de cecile.caillol@gard.chambagri.fr 06 12 77 35 30

Une question ? thierry.pianetti@gard.chambagri.fr 06 12 77 37 37

Maison de la formation, Le Vigan (30) 30 route du Pont de la Croix, Le Vigan Le Vigan 30120 Gard Occitanie

