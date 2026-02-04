Echappée à vélo électrique Art déco

1 Place d’Armes Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-17

Faites un bond dans les années 20/30 pour découvrir les richesses du patrimoine Art déco de Sin Le Noble et Waziers. Maisons individuelles, équipements collectifs, ensembles monumentaux, l’Art déco se décline sous toutes ses formes dans ces deux villes largement redessinées après la 1ère Guerre Mondiale.

Niveau moyen Circuit de 15 km Durée 2h30

Le tarif comprend le prêt du vélo et des équipements de sécurité, la balade, les commentaires à l’aide d’une oreillette Bluetooth.

Possibilité de venir avec son propre vélo, et de bénéficier d’un tarif réduit.

Taille minimale 1,40m

1 Place d’Armes Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

English :

Step back in time to the 20s and 30s to discover the rich Art Deco heritage of Sin Le Noble and Waziers. From single-family homes to community facilities and monumental ensembles, Art Deco comes in all shapes and sizes in these two towns, which were largely redesigned after the 1st World War.

Medium level 15 km circuit Duration 2h30

Price includes loan of bike and safety equipment, tour, commentary via Bluetooth headset.

You can bring your own bike and benefit from a reduced rate.

Minimum height: 1.40m

L’événement Echappée à vélo électrique Art déco Douai a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme du Douaisis