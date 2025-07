ÉCHAPPÉE BELLE EN VÉLO ENTRE MER ET VIGNOBLES Vias

Enfourchez votre bicyclette et suivez nous pour une escapade vélo ludique et gourmande. On vous emmène faire un tour de vélo très agréable entre Canal du Midi et vignoble jusqu’au Domaine de Médeilhan. Christine, vigneronne passionnée, vous ouvre les portes de son joli Domaine familial et vous fera partager sa passion pour son métier, son engagement pour une agriculture raisonnée… Balade facile, recommandée pour les familles, pique-nique tiré du sac dans les jardins du Domaine.

Dégustation de vin offerte

Départ 10h00 de l’Office du Tourisme de Vias

Retour 15h00 environ

Sortie de 20 km aller/retour

Venir avec son vélo et son pique-nique

Réservation obligatoire en ligne ou dans nos points d’accueil

#ESCAPADEVELO .

Avenue de la Méditerranée Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25 vias@capdagde.com

English :

Get on your bike and join us for this fun and greedy outing! We’ll take you between the Canal du Midi and the vineyard to the Domaine de Médeilhan, to meet a passionate winegrower. Picnic in the gardens of the domain.

German :

Schwingen Sie sich auf Ihr Fahrrad und begleiten Sie uns auf diesem spielerischen Ausflug mit Gaumenfreuden! Wir nehmen Sie mit zwischen dem Canal du Midi und den Weinbergen bis zur Domaine de Médeilhan, wo Sie eine passionierte Winzerin treffen. Kommen Sie mit Ihrem Fahrrad und Ihrem Picknick!

Italiano :

Salite in sella alla vostra bicicletta e unitevi a noi in questa divertente e gustosa gita! Vi porteremo tra il Canal du Midi e i vigneti fino al Domaine de Médeilhan, dove incontrerete un appassionato viticoltore. Portate la vostra bicicletta e il vostro picnic!

Espanol :

Súbete a tu bicicleta y acompáñanos en esta divertida y sabrosa excursión Te llevaremos entre el Canal du Midi y los viñedos hasta el Domaine de Médeilhan, donde conocerás a un apasionado viticultor. Traiga su bicicleta y un picnic

