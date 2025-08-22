Echappée Belle Passage des coureurs et animations Le Haut-Bréda

Echappée Belle Passage des coureurs et animations Le Haut-Bréda vendredi 22 août 2025.

Echappée Belle Passage des coureurs et animations

Le Gleyzin Le Haut-Bréda Isère

Début : 2025-08-22 18:00:00

fin : 2025-08-23 10:00:00

2025-08-22

Comme chaque année lors du passage des courageux trailers, le Gleyzin, petit hameau paisible prend ses airs de fêtes ! Une ambiance festive et conviviale s’installe au ravitaillement où encouragements et bonne humeur sont toujours les bienvenus !

Le Gleyzin Le Haut-Bréda 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 75 16 office.les7laux@les7laux.info

English : Échappée Belle Passage of the runners and entertainment

Every year, when the brave trailers pass through, the peaceful hamlet of Gleyzin takes on a festive air! A fun and friendly atmosphere prevails at the refreshment posts, where encouragement and good cheer are always welcome!

German :

Wie jedes Jahr, wenn die mutigen Trailrunner vorbeikommen, wird es in Le Gleyzin, einem kleinen, friedlichen Weiler, festlich! An den Verpflegungsstellen herrscht eine festliche und gesellige Atmosphäre, in der Anfeuerung und gute Laune stets willkommen sind!

Italiano :

Come ogni anno, al passaggio dei coraggiosi trail runner, il tranquillo borgo di Gleyzin assume un’aria di festa! Ai punti di ristoro si respira un’atmosfera festosa e amichevole, dove l’incoraggiamento e il buon umore sono sempre ben accetti!

Espanol :

Como cada año al paso de los valientes corredores de trail, la apacible aldea de Gleyzin adquiere un aire festivo En los avituallamientos se respira un ambiente festivo y amistoso, donde los ánimos y el buen humor son siempre bienvenidos

