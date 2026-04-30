Arvillard

Echappée Belle, ultra traversée de Belledonne 13ème édition

Arvillard Arvillard Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

LE rendez-vous des traileurs qui souhaitent partir à l’assaut du massif de Belledonne ! 4 courses tout au long du week-end. Rendez-vous sur les sentiers du GR®738 pour encourager les coureurs !

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Arvillard Arvillard 73110 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact.belledonne@gmail.com

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English :

THE event for runners who want to take on the Belledonne massif! 4 races throughout the weekend. Join us on the GR®738 trails to cheer on the runners!

L’événement Echappée Belle, ultra traversée de Belledonne 13ème édition Arvillard a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Coeur de Savoie