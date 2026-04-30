Echappée Belle, ultra traversée de Belledonne 13ème édition Arvillard
Echappée Belle, ultra traversée de Belledonne 13ème édition Arvillard vendredi 21 août 2026.
Arvillard
Echappée Belle, ultra traversée de Belledonne 13ème édition
Arvillard Arvillard Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
LE rendez-vous des traileurs qui souhaitent partir à l’assaut du massif de Belledonne ! 4 courses tout au long du week-end. Rendez-vous sur les sentiers du GR®738 pour encourager les coureurs !
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Arvillard Arvillard 73110 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact.belledonne@gmail.com
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English :
THE event for runners who want to take on the Belledonne massif! 4 races throughout the weekend. Join us on the GR®738 trails to cheer on the runners!
L’événement Echappée Belle, ultra traversée de Belledonne 13ème édition Arvillard a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Coeur de Savoie