Échappée créative Les Pieux
samedi 24 octobre 2026 · Les Pieux
Informations pratiques
Les Pieux
Échappée créative
32 Route de Barneville Les Pieux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 13:30:00
fin : 2026-10-24 15:30:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-28
L’Échappée Créative – Ateliers créatifs dès 7 ans.
Pendant deux heures, les enfants sont invités à laisser libre cours à leur imagination dans un espace chaleureux et bienveillant.
Peinture, collage, modelage, dessin, écriture… et bien d’autres découvertes créatives les attendent.
Ici, pas besoin de savoir dessiner ni de « bien faire » : l’essentiel est d’expérimenter, de créer et de s’amuser.
Chaque enfant peut explorer les matières et les techniques à son rythme et selon sa sensibilité.
Une jolie parenthèse pour développer l’imagination, l’expression personnelle et le plaisir de créer librement.
À partir de 7 ans – matériel entièrement fourni – 8 places par atelier sur inscription. .
32 Route de Barneville Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 6 18 54 30 18 Lebarillieraline@gmail.com
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English : Échappée créative
L’événement Échappée créative Les Pieux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cotentin – La Hague
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