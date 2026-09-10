Échappée créative LES PIEUX Les Pieux

Informations pratiques

Les Pieux

Échappée créative

LES PIEUX 32 Route de Barneville Les Pieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 13:30:00

fin : 2026-10-24 15:30:00

Date(s) :

2026-10-24

L’Échappée Créative – Ateliers créatifs dès 7 ans

Pendant deux heures, les enfants sont invités à laisser libre cours à leur imagination dans un espace chaleureux et bienveillant.

Peinture, collage, modelage, dessin, écriture… et bien d’autres découvertes créatives les attendent.

Ici, pas besoin de savoir dessiner ni de « bien faire » : l’essentiel est d’expérimenter, de créer et de s’amuser.

Chaque enfant peut explorer les matières et les techniques à son rythme et selon sa sensibilité.

Une jolie parenthèse pour développer l’imagination, l’expression personnelle et le plaisir de créer librement.

Samedi 24 et mercredi 28 octobre 2026, de 13h30 à 15h30.

À partir de 7 ans – matériel entièrement fourni – 8 places par atelier.

Tarif : 35 € par enfant et par atelier. L’Essentiel d’Aline – 32 route de Barneville, 50340 Les Pieux – inscription au 06 18 54 30 18. .

LES PIEUX 32 Route de Barneville Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 6 18 54 30 18 Lebarillieraline@gmail.com

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English : Échappée créative

L’événement Échappée créative Les Pieux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cotentin – La Hague