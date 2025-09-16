Echappée des sens : une balade guidée pour se déconnecter pour mieux se reconnecter Quai Hoche Nantes

Echappée des sens : une balade guidée pour se déconnecter pour mieux se reconnecter Quai Hoche Nantes mardi 16 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-16 12:00 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

Une échappée nature expérimental pour la déconnexion Cette promenade guidée, entre le quai Hoche et le square Vertais, est jalonnée de 3 stations thématiques, chacune conçue comme une expérience sensorielle et participative. Objectif : sensibiliser, informer et impliquer les promeneuses et promeneurs aux enjeux de santé dans l’espace public.Une nouvelle manière d’aborder la santé en ville, à la croisée de l’aménagement urbain, de la promotion de la santé et de la participation citoyenne.Outre les visites guidées proposées, l’itinéraire peut être emprunté à tout moment pour une expérience personnelle. Rendez-vous :Quai Hoche dans l’axe de la rue Conan Mériadec. Totem de départ du parcours (Emplacement Google Maps)

Quai Hoche Île de Nantes Nantes 44200

https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-guidee-echappee-des-sens-se-deconnecter-pour-mieux-se-reconnecter-1398278140559?aff=oddtdtcreator