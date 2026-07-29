Informations pratiques

Pont-Aven

Échappée en kayak au pays des oiseaux

Quai Théodore Botrel Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-08-21

En partenariat La Pagaie des Avens

Au départ du port de Pont-Aven, laissez-vous porter par la fraîcheur de l’Aven lors d’une sortie en kayak, une

façon douce et silencieuse de découvrir la rivière et ses richesses naturelles. Au fil de l’eau, observez les

oiseaux dans leur environnement, apprenez à reconnaître les espèces et à comprendre les milieux qu’elles

fréquentent. Accompagnés d’un animateur nature, vivez une expérience mêlant découverte, observation et

immersion au cœur de la biodiversité locale.

Prévoir des vêtements adaptés à l’eau et aux conditions météorologiques.

Réservation obligatoire la veille avant 12h.

Durée 2h30.

Tarif 25 € par adulte. Gratuit de 12 ans. .

Quai Théodore Botrel Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 11 43 41 61

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English :

L’événement Échappée en kayak au pays des oiseaux Pont-Aven a été mis à jour le 2026-07-25 par OTC CCA