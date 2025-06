Echappée ferroviaire Destination les Eyzies le Fanal Niversac Boulazac Isle Manoire 10 juillet 2025 07:00

Dordogne

Echappée ferroviaire Destination les Eyzies le Fanal Niversac 204 rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-07-10

fin : 2025-08-11

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-21

2025-07-24

2025-07-28

2025-07-31

2025-08-04

2025-08-07

2025-08-11

2025-08-14

2025-08-18

2025-08-21

2025-08-25

2025-08-28

Cet été, l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux , en partenariat avec l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère et SNCF Voyageurs, vous propose de découvrir le Périgord de manière éco-responsable !

Embarquez à bord des TER de la Nouvelle-Aquitaine pour une escapade à la carte vers les Eyzies dans des conditions privilégiées.

Durant les trajets, un guide-conférencier embarqué invite les voyageurs à porter un autre regard sur les lignes ferroviaires qui ont structuré la Dordogne d’hier à aujourd’hui.

A l’embarquement, en gares de Périgueux, Boulazac ou Niversac les visiteurs reçoivent un souvenir gourmand du terroir et un passeport d’offres.

A l’arrivée, laissez la séduction agir grâce au patrimoine des Eyzies et ne manquez pas, de découvrir ce lieu d’exception sans oublier le marché traditionnel du lundi matin aux Eyzies.

+ d’infos sur la réservation en ligne. .

le Fanal Niversac 204 rue Laure Gatet

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

English : Echappée ferroviaire Destination les Eyzies

This summer, the Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux, in partnership with the Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère and SNCF Voyageurs, invites you to discover Périgord in an eco-responsible way!

Come aboard the TER trains of the Nouvelle-Aquitaine region for an escapade in the heart of the Périgord

German : Echappée ferroviaire Destination les Eyzies

Diesen Sommer bietet Ihnen das Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux in Zusammenarbeit mit dem Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère und SNCF Voyageurs die Möglichkeit, das Périgord auf umweltbewusste Weise zu entdecken!

Nehmen Sie den TER der Region Nouvelle-Aquitaine für einen Ausflug in die Natur

Italiano :

Quest’estate, l’Ufficio Intercomunale del Turismo della Grande Périgueux, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo di Lascaux-Dordogne Vallée Vézère e SNCF Voyageurs, vi offre la possibilità di scoprire il Périgord in modo eco-responsabile!

Salite a bordo dei treni TER della regione Nouvelle-Aquitaine per un’escursione sul percorso delle carovane

Espanol : Echappée ferroviaire Destination les Eyzies

Este verano, la Oficina Intermunicipal de Turismo del Gran Périgueux, en colaboración con la Oficina de Turismo de Lascaux-Dordogne Vallée Vézère y SNCF Voyageurs, le ofrece la posibilidad de descubrir el Périgord de forma eco-responsable

Suba a bordo de los trenes TER de la región de Nouvelle-Aquitaine para una escapada por la ruta de las caravanas

