Echappée gourmande Plouaret
Echappée gourmande Plouaret dimanche 14 septembre 2025.
Echappée gourmande
Parc de Plouaret Plouaret Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-14 15:30:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Les échappées de Luzel, 15h30 spectacle de marionnettes Santa Maria par via cane Un spectacle interactif pour toute la famille.
16h30 Contes et harpes celtique avec Morgane Le Cuff .
Parc de Plouaret Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne
