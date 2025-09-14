Echappée gourmande Plouaret

Echappée gourmande Plouaret dimanche 14 septembre 2025.

Echappée gourmande

Parc de Plouaret Plouaret Côtes-d’Armor

Les échappées de Luzel, 15h30 spectacle de marionnettes Santa Maria par via cane Un spectacle interactif pour toute la famille.

16h30 Contes et harpes celtique avec Morgane Le Cuff .

Parc de Plouaret Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne

