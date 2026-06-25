Echappée immersive dans les bottes d’une éleveuse de moutons Saint-Germain-sur-Ay

Saint-Germain-sur-Ay

Echappée immersive dans les bottes d’une éleveuse de moutons

16 Rue de l’Église Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Dans les prés salés bordant la Manche, la frontière entre terre et mer se redessine constamment. Au gré des marées, ces prairies littorales sont régulièrement submergées par la mer, donnant naissance à une végétation résistante au sel.

C’est au cœur de cet environnement sauvage que paissent les moutons de Stéphanie, éleveuse à Saint-Germain-sur-Ay. Séduite par la beauté brute des paysages normands, elle a choisi d’y poser ses valises il y a 15 ans pour embrasser ce métier-passion.

Le temps de quelques heures, Stéphanie vous invite à partager son quotidien rythmé par la nature, au plus près du troupeau.

Une parenthèse intimiste — privilégiée et limitée à 6 personnes — pour participer aux soins des animaux au cœur des prés salés et découvrir sa vision d’une agriculture durable.

Equipement à prévoir

Des chaussures fermées ou des bottes (ou pieds nus pour ceux qui le souhaitent) et des vêtements adaptés à la météo.

Un sac à dos avec une gourde, une casquette et un coupe-vent.

Détail des activités regrouper les moutons répartis sur 100 hectares (condition physique minimum requise), travail avec le chien de troupeau, manipulation des agneaux et des brebis, petits soins selon les envies de chacun (attraper les animaux avec une canne de berger, leur tailler les onglons, marquage à la bombe de peinture,..). A 11h30, fin de la prestation et papotage autour d’un verre de cidre pour revenir sur l’expérience vécue.

RDV 9h15

Age minimum conseillé 12 ans.

Réservation auprès de l’Office de tourisme du Cotentin nécessaire. .

16 Rue de l’Église Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Echappée immersive dans les bottes d’une éleveuse de moutons

L’événement Echappée immersive dans les bottes d’une éleveuse de moutons Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cotentin