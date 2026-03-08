Echappée les pieds dans l’eau, dans le Cotentin Barneville-Carteret

Echappée les pieds dans l’eau, dans le Cotentin

Profitez du pont de l’Ascension pour une escapade en bord de mer, dans le village de charme de Barneville-Carteret, connu pour sa douceur de vivre et ses villas Belle Epoque.

Face aux îles anglo-normandes, l’hôtel des Isles fait face à la mer et à ses sublimes couchers de soleil. Un havre de paix, confortable et doté d’un excellent restaurant récompensé d’un Bib Michelin !

Entre grandes plages de sable, cabines de bain et cap rocheux, posez vos valises dans ce petit coin de paradis à la plus belle des saisons !

Le plus de cette escapade ? Une excursion à bord d’un vieux gréement, en direction des Ecréhou, un archipel anglo-normand sauvage et envoûtant !

PASSEPORT OBLIGATOIRE POUR L’EXCURSION VERS L’ARCHIPEL DES ECREHOU.

Le séjour comprend 2 nuits à l’hôtel des Isles en chambre double vue mer, taxe de séjour incluse. Une excursion vers l’archipel des Ecréhou le samedi 16 mai, à bord de la Neire Maove ainsi que le verre de bienvenue offert par l’Hôtel des Isles.

Le tarif n’inclue pas le transport ainsi que la 1/2 pension, qui est proposée en option pour 1 ou 2 journées.

1 place = 2 personnes.

Réservation nécessaire via l’Office de tourisme du Cotentin. .

