Echappée littéraire avec l’Arbre monde Château des Baumes Istres

Lundi 20 octobre 2025 de 19h à 20h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

À l’occasion de la rentrée littéraire, Olivier Greusard de la librairie Arbre Monde , nous invite à partager ses coups de coups de coeur. Il nous presentera une sélection d’auteurs et de romans qu’il considère comme incontournables.

Une soirée placée sous le signe du plaisir de lire, au Château des Baumes. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00

English :

To mark the start of the new literary season, Olivier Greusard from the « Arbre Monde » bookshop invites us to share his favorites. He will present a selection of authors and novels that he considers must-reads.

German :

Anlässlich des Beginns des literarischen Herbstes lädt Olivier Greusard von der Buchhandlung « Arbre Monde » uns ein, seine Favoriten mit ihm zu teilen. Er wird uns eine Auswahl an Autoren und Romanen vorstellen, die er für unverzichtbar hält.

Italiano :

In occasione dell’inizio della nuova stagione letteraria, Olivier Greusard della libreria Arbre Monde ci invita a condividere i suoi preferiti. Presenterà una selezione di autori e romanzi che considera imperdibili.

Espanol :

Con motivo del comienzo de la nueva temporada literaria, Olivier Greusard, de la librería Arbre Monde, nos invita a compartir sus favoritos. Presentará una selección de autores y novelas que considera imprescindibles.

