Echappée littéraire Maison de l’Eau Jû-Belloc

Gratuit

Début : 2025-07-29 10:30:00

fin : 2025-07-29

2025-07-29

La Maison de l’eau accueille Jean-Jacques Abadie ce mardi pour un moment sensible et poétique, un temps suspendu, une échappée littéraire… Des textes entre 3 et 8 min dits à la demande au choix parmi plus de 60 référence.

Repli en cas de pluie.

Réservation recommandée.

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 35 98 maisondeleau@institution-adour.fr

English :

The Maison de l’Eau welcomes Jean-Jacques Abadie this Tuesday for a sensitive and poetic moment, a suspended moment, a literary escape… Texts from 3 to 8 minutes, read on demand, from a choice of over 60 references.

Rain check.

Reservations recommended.

German :

Das Maison de l’eau empfängt Jean-Jacques Abadie am Dienstag für einen sensiblen und poetischen Moment, eine angehaltene Zeit, eine literarische Flucht… Texte zwischen 3 und 8 Minuten, die auf Wunsch vorgetragen werden, können aus über 60 Referenzen ausgewählt werden.

Ausweichmöglichkeit bei Regen.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

La Maison de l’Eau accoglie questo martedì Jean-Jacques Abadie per un momento sensibile e poetico, un momento sospeso, una fuga letteraria… Testi da 3 a 8 minuti, letti su richiesta da una scelta di oltre 60 riferimenti.

Ritirata in caso di pioggia.

Prenotazione consigliata.

Espanol :

La Maison de l’Eau recibe este martes a Jean-Jacques Abadie para un momento sensible y poético, un momento suspendido, una evasión literaria… Textos de entre 3 y 8 minutos, leídos a la carta a partir de una selección de más de 60 referencias.

Retirada en caso de lluvia.

Se recomienda reservar.

