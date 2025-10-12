Echappée littéraire Maison de l’Eau Jû-Belloc
Echappée littéraire Maison de l’Eau Jû-Belloc dimanche 12 octobre 2025.
Echappée littéraire
Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc Gers
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-10-12 11:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
La Maison de l’eau accueille pour la 2ème fois, Jean-Jacques Abadie pour un moment sensible et poétique, un temps suspendu, une échappée littéraire… Des textes entre 3 et 8 min dits à la demande au choix parmi plus de 60 référence.
En extérieur si le temps le permet.
Repli en cas de pluie.
Réservation recommandée.
Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 35 98 maisondeleau@institution-adour.fr
English :
For the 2nd time, the Maison de l’Eau welcomes Jean-Jacques Abadie for a sensitive and poetic moment, a suspended moment, a literary escape… Texts from 3 to 8 minutes, read on demand, from a choice of over 60 references.
Outdoors, weather permitting.
Back-up in case of rain.
Reservations recommended.
German :
Das Maison de l’eau empfängt zum zweiten Mal Jean-Jacques Abadie für einen sensiblen und poetischen Moment, eine Auszeit, eine literarische Flucht… Texte zwischen 3 und 8 Minuten, die auf Wunsch vorgetragen werden, können aus über 60 Referenzen ausgewählt werden.
Im Freien, wenn das Wetter es zulässt.
Ausweichmöglichkeit bei Regen.
Reservierung empfohlen.
Italiano :
Per la seconda volta, la Maison de l’eau accoglie Jean-Jacques Abadie per un momento sensibile e poetico, un momento sospeso, una fuga letteraria… Testi da 3 a 8 minuti, letti su richiesta da una scelta di oltre 60 riferimenti.
All’aperto, tempo permettendo.
Possibilità di replica in caso di pioggia.
Prenotazione consigliata.
Espanol :
Por 2ª vez, la Maison de l’eau acoge a Jean-Jacques Abadie para un momento sensible y poético, un momento suspendido, una evasión literaria… Textos de entre 3 y 8 minutos, leídos a la carta a partir de una selección de más de 60 referencias.
Al aire libre, si el tiempo lo permite.
Reserva en caso de lluvia.
Se recomienda reservar.
