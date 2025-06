Echappée nature découverte de l’ENS départemental de la montagne du Sapey Mairie de Brette Brette 6 juillet 2025 09:20

Munis de jumelles et de filets, partez à la découverte de cet ENS géré par le Département de la Drôme et observez ces insectes que l’on côtoie sans vraiment les connaitre. L’animation se terminera par un pique-nique partagé avec une vue panoramique.

Mairie de Brette Le Monestier

Brette 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 02 25

English :

Equipped with binoculars and nets, set off to discover this ENS managed by the Département de la Drôme, and observe the insects we come into contact with without really knowing them. The event ends with a picnic and a panoramic view.

German :

Entdecken Sie mit Ferngläsern und Netzen dieses vom Département de la Drôme verwaltete Naturschutzgebiet und beobachten Sie die Insekten, mit denen wir uns umgeben, ohne sie wirklich zu kennen. Die Veranstaltung endet mit einem gemeinsamen Picknick mit Panoramablick.

Italiano :

Armati di binocoli e reti, si parte alla scoperta di questa riserva naturale gestita dal dipartimento della Drôme e si osservano gli insetti con cui entriamo in contatto senza conoscerli veramente. L’evento si conclude con un picnic e una vista panoramica.

Espanol :

Armados con prismáticos y redes, salgan a descubrir esta reserva natural gestionada por el departamento de Drôme y observen los insectos con los que entramos en contacto sin conocerlos realmente. La actividad termina con un picnic y una vista panorámica.

