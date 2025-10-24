ECHAPPÉE NOCTURNE AU JARDIN DES PLANTES Montpellier

A la tombée de la nuit découvrez mythes et légendes du Jardin des Plantes.

Baladez vous avec un conteur et un botaniste dans le plus ancien jardin botanique de France, une fois le soleil couché.

Visite en français

Une expédition inédite et mystérieuse entre légendes et botanique dans le jardin des plantes la nuit.

Accompagnés d’un jardinier-botaniste et d’un conteur, à la simple lumière des torches, une fois le soleil couché, venez découvrir ou redécouvrir le plus ancien jardin botanique de France. Quand la botanique dialogue avec le conte, quand science et légendes se complètent, cela donne une visite hors du temps et poétique qui vous transportera au pays des rêves !

RDV Entrée basse du Jardin des plantes

Boulevard Henri IV, Montpellier

Durée 2h

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Boulevard Henri IV Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

As night falls, discover the myths and legends of the Jardin des Plantes.

Take a stroll with a storyteller and botanist in France’s oldest botanical garden, once the sun goes down.

German :

Entdecken Sie bei Einbruch der Dunkelheit die Mythen und Legenden des Jardin des Plantes.

Spazieren Sie nach Sonnenuntergang mit einem Geschichtenerzähler und einem Botaniker durch den ältesten botanischen Garten Frankreichs.

Italiano :

Al calar della sera, scoprite i miti e le leggende del Jardin des Plantes.

Passeggiate con un narratore e un botanico nel più antico giardino botanico di Francia, una volta calato il sole.

Espanol :

Al caer la noche, descubra los mitos y leyendas del Jardin des Plantes.

Pasee con un cuentacuentos y un botánico por el jardín botánico más antiguo de Francia, una vez que se ponga el sol.

