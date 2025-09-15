ECHAPPÉE NOCTURNE AU JARDIN DES PLANTES SPÉCIAL NOËL Montpellier

ECHAPPÉE NOCTURNE AU JARDIN DES PLANTES SPÉCIAL NOËL

Boulevard Henri IV Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Une expédition inédite et mystérieuse entre légendes hivernales et botanique dans le jardin des plantes la nuit.

Visite en français

Accompagnés d’un jardinier-botaniste et d’un conteur, à la simple lumière des torches, une fois le soleil couché, venez découvrir ou redécouvrir le plus ancien jardin botanique de France à l’approche de Noël. Quand la botanique dialogue avec le conte, quand science et légendes se complètent, cela donne une visite hors du temps et poétique qui vous transportera au pays des rêves !

RDV Entrée basse du Jardin des plantes

Boulevard Henri IV, Montpellier

Durée 2h

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

English :

A mysterious expedition of winter legends and botany in the Jardin des Plantes by night.

German :

Eine neuartige und mysteriöse Expedition zwischen Winterlegenden und Botanik durch den nächtlichen Jardin des Plantes.

Italiano :

Una misteriosa spedizione di leggende invernali e botanica nel Jardin des Plantes di notte.

Espanol :

Una misteriosa expedición de leyendas invernales y botánica nocturna en el Jardin des Plantes.

