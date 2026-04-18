Échappée patrimoine à Bordeaux, sur les traces de Claude Ferret face à la piscine municipale Royan

Royan

Échappée patrimoine à Bordeaux, sur les traces de Claude Ferret

face à la piscine municipale RDV parking de la Tache Verte Royan Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

(transport et visites) + forfait repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 08:30:00

fin : 2026-04-18 18:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Cette échappée nous emmène sur les traces de Claude Ferret, architecte et urbaniste en chef de la reconstruction de Royan.

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face à la piscine municipale RDV parking de la Tache Verte Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

This escapade takes us in the footsteps of Claude Ferret, chief architect and town planner for the reconstruction of Royan.

L’événement Échappée patrimoine à Bordeaux, sur les traces de Claude Ferret Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan