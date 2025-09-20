Echappées à vélo La roue du temps en Sologne Sud Mennetou-sur-Cher

Echappées à vélo La roue du temps en Sologne Sud Mennetou-sur-Cher samedi 20 septembre 2025.

Echappées à vélo La roue du temps en Sologne Sud

Office de tourisme Sologne côté sud Mennetou-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Echappées à vélo La roue du temps en Sologne Sud

Envie d’allier nature, sport et découvertes locales ? Partez à l’aventure sur nos deux parcours à vélo 21 km ou 35 km, selon vos envies et votre coup de pédale. Un départ unique et encadré est fixé à partir de 10h30 au parking du canal de Berry à Mennetou-sur-Cher. En chemin, laissez-vous tenter par une pause méridienne gourmande au Bistrot du Grand Liot (15€/personne, sur réservation au 02.54.98.12.29) ou optez pour un pique-nique au grand air. Le long des 2 boucles des énigmes et un géocaching, vous invite à percer les secrets de la Sologne Sud, entre histoire, patrimoine et paysages verdoyants. Accessibles en VTT, VTC et Gravel. Le petit parcours accueille aussi tandems et remorques enfant — pour partager l’aventure en famille. .

Office de tourisme Sologne côté sud Mennetou-sur-Cher 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 98 12 29 emma.solognesud@gmail.com

English :

Echappées à vélo The Wheel of Time in South Sologne

German :

Echappées à vélo Das Rad der Zeit in der südlichen Sologne

Italiano :

Fughe in bicicletta La Ruota del Tempo nel Sud della Colonia

Espanol :

Escapadas en bicicleta La Rueda del Tiempo en el sur de Sologne

L’événement Echappées à vélo La roue du temps en Sologne Sud Mennetou-sur-Cher a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Sologne Côté Sud