Sains

Echappées Baie A la ferme glaces artisanales

Place de l’église Sains Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-07-13 16:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-03

Après une petite marche au cours de laquelle les différents systèmes de productions laitières seront expliqués, découvrez l’atelier de fabrication de glaces au lait de ferme. Apprenez tout sur les crèmes glacées, sorbets aux parfums étonnants et autres desserts glacés. Après la théorie, c’est le moment de savourer !

Dégustation vente. Pensez à votre sac isotherme !

Distance 4km. Durée 2h. .

Place de l’église Sains 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 64 09 28

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English :

L’événement Echappées Baie A la ferme glaces artisanales Sains a été mis à jour le 2026-05-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel