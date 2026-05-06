Sougeal

Echappées Baie Autour du Marais de Sougeal

Maison du Marais Sougeal Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-23 2026-08-26 2026-09-02

Explorez la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Sougeal à travers une balade tout autour du marais. Apprenez-en plus sur son fonctionnement, sa gestion, et découvrez la faune et la flore locales. Le prêt de matériel optique permet d’observer la vie sauvage, avec des observations variant selon les saisons.

Pensez à prendre vos jumelles !

Parcours de 4 km pour 2h30 .

Maison du Marais Sougeal 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 64 09 28

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English :

L’événement Echappées Baie Autour du Marais de Sougeal Sougeal a été mis à jour le 2026-05-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel